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Haberler Futbol Yeni sistemin ilk adımını attık

Yeni sistemin ilk adımını attık

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı ve bu mesajda birçok önemli noktaya da değindi. Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerini yükseltmek ve uluslararası arenada başarı sağlamak için göreve talip olduklarını belirterek "Her formaya ve renge eşit mesafede kalma şiarıyla çıktığımız yolculuğumuzda bize destek olan güzide kulüplerimize, yapıcı eleştirilerde bulunan tüm futbol sevdalılarına, elini taşın altına koyan mesai arkadaşlarıma ve gerek sahada gerek televizyonları başında bu güzel oyunu yakından takip eden futbolun asıl sahibi taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 2024'te futbolumuz adına gurur verici başarılar elde ettik. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemize çeyrek final sevinci yaşattı. Bizi en iyi şekilde temsil eden milli takımımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Yeni sistemin ilk adımını attık

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı ve bu mesajda birçok önemli noktaya da değindi. Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerini yükseltmek ve uluslararası arenada başarı sağlamak için göreve talip olduklarını belirterek "Her formaya ve renge eşit mesafede kalma şiarıyla çıktığımız yolculuğumuzda bize destek olan güzide kulüplerimize, yapıcı eleştirilerde bulunan tüm futbol sevdalılarına, elini taşın altına koyan mesai arkadaşlarıma ve gerek sahada gerek televizyonları başında bu güzel oyunu yakından takip eden futbolun asıl sahibi taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 2024'te futbolumuz adına gurur verici başarılar elde ettik. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemize çeyrek final sevinci yaşattı. Bizi en iyi şekilde temsil eden milli takımımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

A LİGİ'NE KATILMAK İSTİYORUZ

Hacıosmanoğlu, "UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme şansını son anda kaçırdık. Yeni yılda play-off aşamasında Macaristan'ı geçerek tarihimizde ilk kez A Ligi'nde yer almak istiyoruz. 2025 yılında Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. Büyük bir uyum içerisindeki A Milli Futbol Takımımızın elemeleri geçerek 24 yıllık Dünya Kupası özlemimize son vereceğine inanıyoruz. Tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde play-off oynayan Kadın Futbol Milli Takımımız yeni yılda UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için önemli sınavlar verecek. Kadın A Milli Takımımıza bu yolculuğunda başarılar diliyoruz. Kulüplerimiz, yeni yılda Avrupa kupalarında elde edecekleri başarılarla ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bu da ülkemizin UEFA sıralamasında daha da yukarılara çıkmasını sağlayacak ve gelecek dönemlerde Avrupa'da sahne alacak takım sayımızı artıracaktır." ifadelerini kullandı.

KULÜPLER AKTİF ROL ALSIN

Yeni yılda tüm enerjilerini Türk futbolunun gelişmesi için harcayacaklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Bu doğrultuda kulüplerimizle iş birliğimizi daha da artıracağız. Hakemlik konusunda yeni bir sistemin ilk adımlarını attık. Yeni sezonla birlikte hakem atamalarında kulüplerin aktif rol almasını istiyoruz. Türk gençliğinin potansiyelini ortaya koyarak futbolumuzu dünyanın önde gelen liglerinden biri haline getirmeliyiz. Bunun için de pozitif bir futbol iklimine ihtiyacımız var. Kavga ve tartışma yerine yardımlaşma ve karşılıklı anlayış kültürüyle hareket etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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