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Haberler Futbol Yeni bir düzen kuruyoruz

Yeni bir düzen kuruyoruz

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: “Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız”

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Yeni bir düzen kuruyoruz

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi" programın katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önemli açıklamalar yaptı. Futbolun adaletli yönetilmesine inanarak bu göreve talip olduğunu ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Hacıosmanoğlu, "Bizler futbolun değerli paydaşları olarak sorunları çözmek istiyoruz. Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern statlarla birlikte teknolojinin yeni gelişmelerine ayak uydurmak ve gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak zorundayız" dedi. Kulüpler Birliği Vakfı'na Türk futbolunun kalkınması için 5 önemli proje sunduklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bunlardan ilki standart sözleşme konusu; oyuncularla birden fazla sözleşme imzalanarak çarpık düzen yerine, tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Amacımız oyuncu sözleşmelerinde uluslararası kaliteyi yakalamak ve kulüplerimizin oyuncu sözleşmelerinden pazarlık güçlerini artırmak. Kulüplerimizin mali durumları daha kötüleşmeden transferlere kontroller getirmeyi planlıyoruz. Harcama limitlerinde geçmiş dönemdeki uygulamalar, gereksiz esnetmeler nedeniyle beklenen sonuçları vereme di. Bunu daha şeffaf ve daha basit hale getireceğiz."

HAKEMLİK SİSTEMİ

"Son projemiz ise saha içi rekabeti tesis etmek amacıyla planlanıyor. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizin iki ayağı var; ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Kulüplerimizin itici gücü bize bu yolda büyük kolaylık sağlıyor. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz. 2024 sonuna geliyoruz. İnşallah yeni yıl ülkemizin büyük başarıların yılı olacak."

FOTOMAÇ GAZETESİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Konuşmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü takdim edildi.

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