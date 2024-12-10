UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Konferans Ligi'nde düdük çalması için görevlendirildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Karaoğlan, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile Norveç temsilcisi Molde arasındaki UEFA Konferans Ligi maçını yönetecek. Mücadele 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak.

İşte TFF'nin o açıklaması: