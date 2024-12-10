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Haberler Futbol UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan; Finlandiya'nın HJK Helsinki ile Norveç'in Molde takımları arasında 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 19:28 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 19:45
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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Konferans Ligi'nde düdük çalması için görevlendirildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Karaoğlan, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile Norveç temsilcisi Molde arasındaki UEFA Konferans Ligi maçını yönetecek. Mücadele 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak.

İşte TFF'nin o açıklaması:

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