UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Konferans Ligi'nde düdük çalması için görevlendirildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Karaoğlan, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile Norveç temsilcisi Molde arasındaki UEFA Konferans Ligi maçını yönetecek. Mücadele 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak.
İşte TFF'nin o açıklaması:
FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan; Finlandiya'nın HJK Helsinki ile Norveç'in Molde takımları arasında 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek. Finlandiya'nın Helsinki şehrinde Helsinki Futbol Stadyum'unda saat 20.45'te başlayacak…— TFF (@TFF_Org) December 10, 2024