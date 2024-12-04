Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
4 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası
13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (ASpor)
13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü
13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer
13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor
13:30 Menemen FK - Elazığspor
13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor
13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK
13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK
13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK
15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (ASpor)
18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (ASpor)
20:30 Bursaspor - Van Spor FK (ASpor)
Premier Lig
22:30 Southampton - Chelsea
22:30 Everton - Wolverhampton
22:30 Manchester City - Nottingham Forest
22:30 Newcastle United - Liverpool
23:15 Aston Villa - Brentford
23:15 Arsenal - Manchester United
LaLiga
23:00 Athletic Bilbao - Real Madrid
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