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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 4 Aralık Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:50
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (ASpor)

13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü

13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer

13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor

13:30 Menemen FK - Elazığspor

13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor

13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK

13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK

13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK

15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (ASpor)

18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (ASpor)

20:30 Bursaspor - Van Spor FK (ASpor)

Premier Lig

22:30 Southampton - Chelsea

22:30 Everton - Wolverhampton

22:30 Manchester City - Nottingham Forest

22:30 Newcastle United - Liverpool

23:15 Aston Villa - Brentford

23:15 Arsenal - Manchester United

LaLiga

23:00 Athletic Bilbao - Real Madrid

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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