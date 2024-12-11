Dünya Kupası'na gideceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi programına katıldı. Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Bakan Bak'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile spor camiasından birçok isim yer aldı. Osman Aşkın Bak, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin futbolda önemli başarıları elde edecek güçte olduğuna inandığını belirterek, "2026 FIFA Dünya Kupası'na gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız. Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz. Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Yöneticilerin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var" dedi

CUMHURBAŞKANIMIZ EN BÜYÜK ŞANS

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin onlar için bir şans olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, futbolu çok iyi bilmesi, ihtiyaçlarını bilmesi çok kıymetli. Geçen süre içerisinde yapılan yatırımlar gerçekten çok önemli bunlar örnekleriyle dolu. Daha çok yakın zamanda basketbol gelişim merkezini açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok ve inanıyoruz ki tüm basketbol için önemli bir merkez olacağız. Vizyonun artmasını istiyoruz. Türkiye'de 40 tane stadyum yapıldı ve bunların yanında şehirlerimizde o şehrin nüfusuna uygun şekilde stadyum yapmaya devam ediyoruz. Yüzde bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde yaklaşık 11.5 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik" dedi. Daha çok sporcu yetiştirmek istediklerini dile getiren Bakan Bak, "Ülkemizin spora güçlü bir yatırımı var ve daha fazla başarı istiyoruz. Kulüplerimizden daha fazla altyapıya yatırım yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

ÜLKEYİ SEVİNDİRMEK İSTİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmesini çok istediklerini de söyleyerek, "2026 FIFA Dünya Kupası'na gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız. Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz. Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Yöneticilerin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

SPOR DEVRİMİ YAPTIK

Hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'de spor devrimi yaşandığını vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti: "Birçok uluslararası organizasyonu başarıyla düzenledik. Spor ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye inşa ediliyor. Artık uluslararası arenadaki başarıları arttırmamız gerekiyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını almalıyız. Antrenörlerimizin daha kaliteli eğitime ihtiyacı var. Özellikle futbol kulüplerinin altyapıya yatırım yapması lazım."

TEŞEKKÜRLER TURKUVAZ MEDYA

Spor Bakanı Bak: "Ben sporun içinden geldiğim için Fotomaç olsun, Sabah olsun hemen bütün gazetelerin spor sayfalarına bakıyorum. Turkuvaz Medya Grubu'na Türk sporuna yaptığı katkılardan dolayı, Türk sporunun gelişi için yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

TURKUVAZ MEDYA ONUR ÖDÜLÜ

Bakan Osman Aşkın Bak'a Turkuvaz Medya Onur Ödülü'nü, Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen takdim etti.