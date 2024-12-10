15. hafta VAR kayıtları izle | TFF Süper Lig 15. hafta Sivasspor - Galatasaray maçı VAR kayıtları

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken bir yandan 'yapı' tartışmaları, diğer yandan hakem kararları en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Haftanın en önemli maçlarından, Turgut Doman'ın yönettiği Sivasspor - Galatasaray maçı ise VAR kayıtları heyecanla beklenen karşılaşma oldu. Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrasında büyük tepki çeken Rey Manaj'ın hareketi büyük tepki toplamıştı. Futbol kamuoyunda oyuncunun kırmızı kart görmemesine karşın ceza alması yönünde bir görüş hakim olsa da böyle bir durumun mümkün olmadığı ortaya çıktı. Talimatlar gereği hakem sahada kararını verdiği için Manaj gördüğü sarı kartla kalacak. İşte 15. hafta VAR kayıtları...

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TFF SÜPER LİG 15. HAFTA VAR KAYITLARI

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılaşacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, 15. haftanın VAR kayıtları 10 Aralık Salı günü yayınlanacak. Süper Lig'in 15. hafta kayıtları, TFF YouTube kanalında yer alacak.

YÖNETİM BASTIRIYOR: DÜDÜĞÜ ASANA KADAR!

BALDE'nin Roland Sallai'ye attığı tokadı görmeyen, Metehan'ın kırmızısı öncesinde Manaj'ın elle oynamasını 'es' geçen hakem Turgut Doman'ın kötü yönetimi, son pozisyonla tavan yaptı. Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı 'gaddarca' faulü 'VAR' çağrısına karşın görmezden gelen Doman'ın kararlarına karşın G.Saray üstün bir oyunla zafere uzanarak F.Bahçe ile aradaki farkı 6'ya çıkarttı. Yönetim ayrıca Turgut Doman'ın düdüğünü asması için bastırırken süreci de yakından takip edecek.

👉SİVASSPOR - GALATASARAY VAR KAYITLARI İZLE👈

DERBİDE BARIŞ VE OSIMHEN YOK

Bu sezon yaşanan sakatlıklardan yana yüzü bir türlü gülmeyen Galatasaray'da Sivas deplasmanı da pahalıya patladı. Karşılaşmanın uzatmalarında Manaj'ın sert müdahalesi sonrasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. MR'ı çekilen milli yıldızın sol diz iç yan bağlarında esneme, kanama ve ayak bileğinde ödem tespit edildi. Adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in ise orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle 2 hafta oynaması beklenmiyor. İki yıldız da Trabzonspor derbisini kaçıracak.