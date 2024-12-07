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Haberler Futbol Kerem Aktürkoğlu yine attı!

Kerem Aktürkoğlu yine attı!

Portekiz Süper Ligi'nin 13. haftasında temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Guimaraes ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, dakika 29'da kaydettiği şık gol ile fileleri sarstı. İşte o gol...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 22:08
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Kerem Aktürkoğlu yine attı!

Portekiz Süper Ligi'nin 13. haftasında milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Guimaraes'ı ağırladı. İlk yarısı 1-0 ev sahibi Benfica'nın üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol tribünleri ayağa kaldırdı.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, dakika 29'da attığı şık gol ile Benfica'daki 10. golüne imza attı.

İŞTE O GOL

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