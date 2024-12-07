Kerem Aktürkoğlu yine attı!

Portekiz Süper Ligi'nin 13. haftasında milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Guimaraes'ı ağırladı. İlk yarısı 1-0 ev sahibi Benfica'nın üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol tribünleri ayağa kaldırdı.
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, dakika 29'da attığı şık gol ile Benfica'daki 10. golüne imza attı.
İŞTE O GOL
KEREM AKTÜRKOĞLU 🔥🔥🔥 GOLÜ ATTI KİLİDİ AÇTI 💪🇹🇷 pic.twitter.com/uKlvTejz9G— S Sport (@ssporttr) December 7, 2024