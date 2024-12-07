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Haberler Avrupa’dan Futbol Benfica 1-0 Guimaraes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica 1-0 Guimaraes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Portekiz Ligi'nin 13. haftasında evinde Guimaraes'i ağırlayan Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği tek golle maçtan galip ayrıldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 23:20
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Benfica 1-0 Guimaraes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica, Portekiz Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Benfica, Vitoria Guimaraes'i ağırladı. Ev sahibi ekip 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Benfica sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Üst üste 8. galibiyetini kazanan Benfica, puanını 31'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Vitoria Guimaraes ise 21 puanla 6. sırada kaldı.

KEREM, LİGDEKİ 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 11'de başladığı maçta 79. dakikada yerini Jan-Niklas Beste'ye bıraktı. Aktürkoğlu bu maçla Portekiz Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Portekiz Kupası'nda da 1 golü daha bulunuyor.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALİBİYET GOLÜ

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