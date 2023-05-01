Orkun Kökçü'ye Ada kancası!

Feyenoord formasıyla gösterdiği performansla takdir toplayan ve takımının şampiyonluğa oynamasında büyük pay sahibi olan Orkun Kökçü'ye İngiltere'den talip çıktı.

İngiliz basını, Aston Villa'nın Kökçü ile ilgilendiğini yazdı.

Mirror'da yer alan habere göre Villa'nın milli futbolcu için yaklaşık 40 milyon sterlini gözden çıkaracağı öğrenildi.

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'den 6 kulüp tarafından daha izlendiği, ayrıca Portekiz, İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu belirtildi.

Feyenoord ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 42 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.