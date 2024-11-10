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Haberler Futbol Benfica 4-1 Porto | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Premier Lig)

Benfica 4-1 Porto | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Premier Lig)

Portekiz Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Porto'yu ağırladı. "O Clássico" olarak bilinen mücadelede kazanan taraf Benfica (4-1) oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 01:41
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Benfica 4-1 Porto | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Premier Lig)

Portekiz Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Porto'yu ağırladı. "O Clássico" olarak bilinen mücadelede kazanan taraf Benfica (4-1) oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

A. Carreras, 30. dakikada kaydettiği gol ile dev derbide Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada Samu Omorodion'un golü ile Porto beraberliği yakaladı ve devre arasına 1-1 eşitlik ile girildi.

A. Di Maria, 56. dakikada Benfica'yı tekrar öne geçiren golü attı: 2-1.

Porto'lu N. Perez'in kendi filelerini havalandırması ile dakika 61'de fark 2'ye çıktı: 3-1.

75. dakikada J. Beste, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

A. Di Maria, dakika 82'de Benfica'nın kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve fark 3 oldu: 4-1.

Dakika 84'te R. Sanches, Orkun Kökçü yerine oyuna girdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve dev derbiden galip ayrılan taraf, 4-1 skorla ev sahibi Benfica oldu.

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