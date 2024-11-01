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Haberler Futbol

Süper Lig aşkına

Keçiörengücü galibiyetiyle zirveye çıkan Erzurumspor’da teknik direktör Hakan Kutlu, sahalarında Amed’i de mağlup ederek liderlik koltuğunu bırakmayacaklarını söyledi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Süper Lig aşkına

Lig'de 5 maçtır namağlup lider Erzurumspor, evinde Amed'i devirmenin planlarını yapıyor. Zirveye çok zorlu yollardan geldiklerini vurgulayan teknik direktör Hakan Kutlu, "Göreve başladığımızda; sahası depremden ötürü kapanmış. Şehrine gelememiş taraftarından mahrum. Transfer yasağı devam etmiş. Ayrılanlar olmuş" dedi.

NEREDEN GELDİK!

Kutlu, büyük badireler atlattıklarını belirterek, "Yine taraftarından mahrum, içeride oynuyoruz ama sadece iki tribün açık. Şükür ki transferimiz açık lige başlamak çok önemliydi. Geçmişten bugüne geldiğimiz yer çok önemli. Onun için burayı koruyabilmek çok önemli. İnşallah sezon sonuna kadar çıkışımızı sürdürürüz" diye umut dağıttı.

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