Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 1 Kasım Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Kasım Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Gaziantep FK - Göztepe (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
LaLiga
23:00 Deportivo Alaves - Mallorca (S Sport Plus)
Ligue 1
21:00 Monaco - Angers (beIN Connect)
23:00 Lille - Lyon (beIN Cınnect)
Bundesliga
22:30 Bayer Leverkusen - Stuttgart (TiviBu Spor 1)
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:35 Al Khaleej - Al Raed
18:15 Damac FC - Al Riyadh
21:00 Al Nassr - Al Hilal Riyadh (S Sport Plus)
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...