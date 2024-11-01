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Haberler Futbol

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 1 Kasım Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 1 Kasım Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 08:30 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 08:30
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 1 Kasım Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Kasım Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Gaziantep FK - Göztepe (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Deportivo Alaves - Mallorca (S Sport Plus)

Ligue 1

21:00 Monaco - Angers (beIN Connect)

23:00 Lille - Lyon (beIN Cınnect)

Bundesliga

22:30 Bayer Leverkusen - Stuttgart (TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:35 Al Khaleej - Al Raed

18:15 Damac FC - Al Riyadh

21:00 Al Nassr - Al Hilal Riyadh (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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