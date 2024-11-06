Neden 3-1 yenildiniz

Antalyaspor galibiyetiyle G.Saray ile puan farkını 3'e düşüren ve güçlü rakibiyle Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'la, F.Bahçe arasında atmosfer gerildi. G.Saray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Yıldırım, eleştirilere cevap vererek, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa F.Bahçelilerin şüphesi olmasın" dedi.

KEPAZELİK DİZ BOYU

Kendısını eleştiren F.Bahçelilere tepki gösteren Yıldırım, şöyle devam etti: "Ben Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacak da. Bu böyle biline F.Bahçeliler tarafından Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız."