4. tur karnavalı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF'nin Riva Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Kura çekimine; TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan ve TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 58 TAKIM TUR PEŞİNDE OLACAK

A Spor'dan canlı olarak yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 35 takımın yanı sıra Süper Lig'den 5, 1. Lig'den 9 ve Nesine 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak, müsabaka programı ise daha sonra ilan edilecek. Müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak ve galip gelen 29 takım tur atlayacak.

MECNUN OTYAKMAZ TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Kura çekiminin öncesinde açılış konuşmasını yapan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Otyakmaz, "Bu turda mücadele edecek 58 takıma başarılar dilerken; uzun yıllardır isim sponsorluğu yapan Ziraat Bankası ile maçları milyonlarca izleyiciye şifresiz bir şekilde ulaştıran yayıncı Turkuvaz Medya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Kura çekimi tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.