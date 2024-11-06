Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Kasım Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Beşiktaş - Malmö FF (TRT 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Club Brugge - Aston Villa (TRT 1)

20:45 Shakhtar Donetsk - Young Boys (TRT Tabii Spor)

23:00 Inter - Arsenal (TRT Tabii Spor)

23:00 PSG Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 Feyenoord - Salzburg (TRT Spor)

23:00 Stuttgart - Atalanta (TRT Tabii Spor)

23:00 Kızılyıldız - Barcelona (TRT Tabii Spor)

23:00 Sparta Prag - Brest (TRT Tabii Spor)

23:00 Bayern Münih - Benfica (TRT Tabii Spor)

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