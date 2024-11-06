  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım Çarşamba günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 6 Kasım Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Kasım Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Beşiktaş - Malmö FF (TRT 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Club Brugge - Aston Villa (TRT 1)

20:45 Shakhtar Donetsk - Young Boys (TRT Tabii Spor)

23:00 Inter - Arsenal (TRT Tabii Spor)

23:00 PSG Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 Feyenoord - Salzburg (TRT Spor)

23:00 Stuttgart - Atalanta (TRT Tabii Spor)

23:00 Kızılyıldız - Barcelona (TRT Tabii Spor)

23:00 Sparta Prag - Brest (TRT Tabii Spor)

23:00 Bayern Münih - Benfica (TRT Tabii Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı!
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
DİĞER
SON DAKİKA: Mourinho'nun sevinci dünyayı salladı! "Amrabat'ın golünden sonra..."
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! Pensilvanya'da seçimin kaderini belirleyecek sonuç: Donald Trump mı Kamala Harris mi?
Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Özbek'ten açıklama
F.Bahçe'den Talisca hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 6 Kasım Çarşamba Bugün hangi maçlar var?⚽ 6 Kasım Çarşamba 07:50
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! 01:26
Mourinho PFDK'ya sevk edildi Mourinho PFDK'ya sevk edildi 01:26
11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:26
G.Saray maçı öncesi kırmızı alarm! G.Saray maçı öncesi kırmızı alarm! 01:26
Kerem en iyisi seçildi! Kerem en iyisi seçildi! 01:26
Daha Eski
F.Bahçe'den Samsunspor başkanına yanıt! F.Bahçe'den Samsunspor başkanına yanıt! 01:26
Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! F.Bahçe'ye transferi... Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! F.Bahçe'ye transferi... 01:26
F.Bahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi denmişti ancak... F.Bahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi denmişti ancak... 01:26
TFF'den flaş Karaoğlan hareketi! TFF'den flaş Karaoğlan hareketi! 01:26
G.Saray'a bir süper yıldız daha! G.Saray'a bir süper yıldız daha! 01:25
Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı 01:25