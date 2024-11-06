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Haberler Futbol

Beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur

Fenerbahçe'den de Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara jet yanıt geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur

Fenerbahçe'den de Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara jet yanıt geldi. Yapılan açıklamada "Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz. Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin "gündem değiştirerek gündeme gelme çabası" olarak görüyoruz. Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini, Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, Bir maçtan sonra daha 'beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur' mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz" denildi.

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