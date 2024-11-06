Derbiyi kazanacağız

SÜPER Lig'de Karadeniz derbisinde evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Yunan orta sahası Giannis Papanikolaou, karşılaşmaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Deplasmandaki 2-1'lik Sivasspor mağlubiyetini Karadeniz derbisinde telafi etmek istediklerini belirten 26 yaşındaki dinamo, "Maalesef Sivas karşısında istediğimizi sonucu elde edemedik. Daha çok çalışıp hedeflerimize ulaşmak için daha iyi oynamalıyız. Derbiler her zaman farklı karakterde maçlar olmuştur. Bu maça daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bulunduğumuz konum için daha çok çalışmamız gerekiyor. Karşılaşmaya kazanmak için çıkacağız" diye iddialı konuştu.