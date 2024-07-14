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Mbaye Diagne Suudi Arabistan yolcusu! İşte alacağı astronomik rakam

Bir dönem Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne'nin astronomik rakama Suudi Arabistan 1. Lig ekibi Neom SC ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 14:35
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Mbaye Diagne Suudi Arabistan yolcusu! İşte alacağı astronomik rakam

Arabistan basını Taggat'ta yer alan habere göre; Diagne, Neom SC ile anlaştı rekor bir bedelle anlaşma sağladı.

Haberde 1. lig ekibiyle anlaşan Senagelli forvet, yıllık 7.5 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Bu rakamın bonuslarla birlikte 9.5 milyon euroya kadar çıkacağı aktarıldı. 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağının da altı çizildi.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Suudi kulübü, Diagne'nin mevcut kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

1. Lig ekibi Neom SC, Al-Qadsiah ile sözleşmesini feshedecek olan oyuncuyu kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak.

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