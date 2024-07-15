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Türk futbolcuları izliyoruz

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tan Kesler, "Birçok Türk futbolcusunu takip ediyoruz. Bu jenerasyonun parçasından yararlanmak bizim için çok önemli" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Türk futbolcuları izliyoruz

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tan Kesler, "Birçok Türk futbolcusunu takip ediyoruz. Bu jenerasyonun parçasından yararlanmak bizim için çok önemli" dedi. İngiliz kulübünün yöneticisi, "Premier Lig'de Brentford nasıl bir Danimarka ekolünü temsil ediyorsa, Wolverhampton nasıl Portekiz ekolünü takip ediyorsa, bunların temelinde sahiplerinin oradan olması var. Acun Bey'in Türk olması, çok milliyetçi olması, ülkesini çok sevmesi, ülkesini yurt dışında temsil etmesi nedeniyle biz de Türk oyunculara hep öncelik tanıyoruz. Ama doğru oyuncu. Abdülkadir bize katıldı. Çok potansiyelli bir oyuncu. Kendisinin Türk futbolcular adına çok ciddi bir bayrak taşıyıcı olacağını düşünüyorum" diye ekledi.

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