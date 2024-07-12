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Sarı Olympiakos yolunda

Adı hem Beşiktaş hem Galatasaray ile anılan ve geleceği belirsizliğini koruyan Yusuf Sarı, yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor. Yunanistan'ın dev ekibi Olympiakos, Adana Demirspor ile Yusuf Sarı için görüşmelere başladı. Süper Lig'de son iki sezondur Adana Demirspor forması ile top koşturan, kontratının son yılına giren 25 yaşındaki sağ açık, 63 maçta 12 gol ve 15 asist katkısı sağladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Sarı Olympiakos yolunda
Adı hem Beşiktaş hem Galatasaray ile anılan ve geleceği belirsizliğini koruyan Yusuf Sarı, yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor. Yunanistan'ın dev ekibi Olympiakos, Adana Demirspor ile Yusuf Sarı için görüşmelere başladı. Süper Lig'de son iki sezondur Adana Demirspor forması ile top koşturan, kontratının son yılına giren 25 yaşındaki sağ açık, 63 maçta 12 gol ve 15 asist katkısı sağladı.
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