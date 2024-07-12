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Arjantin'in rakibi Kolombiya
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da yarı final maçında Uruguay'ı 1-0 yenen Kolombiya finale çıktı. Kolombiya, 39'da Lerma'nın golüyle kazandı. Kolombiya'da, Munoz, 45+1'de kırmızı gördü. Diğer yarı finalde Kanada'yı 2-0 yenen Messili Arjantin finale yükselmişti. Arjantin Kolombiya finali, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te oynanacak.
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