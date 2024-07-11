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Altınordu’ya stoper takviyesi

Altınordu, son olarak Karaman FK'da forma giyen stoper Mete Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Altınordu’ya stoper takviyesi

Altınordu, son olarak Karaman FK'da forma giyen stoper Mete Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenenlenen imza törenine Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz da katıldı. Almanya Düsseldorf doğumlu 26 yaşındaki oyuncu futbola Mönchengladbach altyapısında başladı. Fenerbahçe U21 Takımı'nda da forma giyen Mete Yıldız; Uşakspor, Çorum FK, Vanspor, Afyonspor ve Karaman FK kulüplerinde görev yaptı. Geçen sezon Karaman FK'da çıktığı 32 maçta ilk 11'de şans bulan Mete Yıldız, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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