Haberler Futbol İspanya - Fransa maçı canlı şifresiz izle | İspanya - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya - Fransa maçı canlı şifresiz izle | İspanya - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İspanya ile Fransa, yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Münih Stadyumu'nda oynanacak maçta Slavko Vinčić düdük çalacak. Dani Carvajal, Le Normand ve Pedri maçta süre alamayacak. Fransa'da ise eksik bulunmuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 09:21
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İspanya - Fransa maçı canlı şifresiz izle | İspanya - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İspanya ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Fransa maçı 9 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İspanya - Fransa maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSPANYA FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya: Simon: Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Ruiz: Yamal, Morata, Williams

Fransa: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappe

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