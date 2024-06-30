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İspanya - Gürcistan maçı canlı izle şifresiz | İspanya - Gürcistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İspanya ve Gürcistan son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Cologne Stadyumu'nda oynanacak maçta François Letexier düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 10:18
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İspanya - Gürcistan maçı canlı izle şifresiz | İspanya - Gürcistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Gürcistan maçı 30 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İspanya - Gürcistan maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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