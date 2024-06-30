İspanya - Gürcistan maçı canlı izle şifresiz | İspanya - Gürcistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Gürcistan maçı 30 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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