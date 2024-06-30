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İngiltere - Slovakya maçı canlı şifresiz izle | İngiltere - Slovakya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İngiltere ve Slovakya, son 16 turu müsabakasında kozlarını paylaşacak. AufSchalke Arena Stadyumu'nda oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 10:07 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 10:09
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İngiltere - Slovakya maçı canlı şifresiz izle | İngiltere - Slovakya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İngiltere ile Slovakya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İngiltere - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Slovakya maçı 30 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İngiltere - Slovakya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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