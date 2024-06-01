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Cristiano Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi!

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu. Takm dan ayrılacağına dair söylentiler devam ederken, Al Nassr Sportif Direktörü Guido Fiengo, kritik açıklamayı yaptı. İşte Ronaldo'nun geleceği hakkında yapılan açıklama...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 18:36
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Cristiano Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi!

1.5 sezondur Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Al Nassr'dan bu konu hakkında açıklama geldi.

"RONALDO TAKIMDA KALACAK"

Al Hilal ile oynanan kupa finali maçından sonra gazetecilere konuşan Al Nassr Sportif Direktörü Guido Fiengo, Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili "Ronaldo'nun kanı artık sarı akıyor. Önümüzdeki sezon bizimle devam edecek." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Al Nassr ile bu sezon kupa kazanamasa da gol ve asist anlamında harika bir sezon geçiren Ronaldo, 45 maçta 44 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Ronaldo'nun Suudi ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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