Haberler Futbol Potekiz'de Ronaldo 6. şampiyonasında

Potekiz'de Ronaldo 6. şampiyonasında

EURO 2024'te Milli Takımımız'ın rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo aday kadroya çağrıldı. Böylece Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. B.Münih'ten Raphael Guerreiro kadroda kendisine yer bulamadı. Portekiz, EURO 2024'te Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Potekiz'de Ronaldo 6. şampiyonasında
EURO 2024'te Milli Takımımız'ın rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo aday kadroya çağrıldı. Böylece Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. B.Münih'ten Raphael Guerreiro kadroda kendisine yer bulamadı. Portekiz, EURO 2024'te Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.
Arsenal'den Ferdi kararı! Teklifi artıracaklar
F.Bahçe'den 6 numaraya sürpriz isim!
DİĞER
Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”
Meclis'te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ranieri emekliliğini duyurdu!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
İstanbul namaz vakitleri (22 Mayıs Çarşamba)
Canlı dolar ve altın fiyatları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 MAYIS rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! 00:11
PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... 00:11
Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... 00:11
Mourinho yerine öyle bir isim yazıldı ki... Mourinho yerine öyle bir isim yazıldı ki... 00:11
Dzeko'dan alkış alan hareket! Derbi sonrası... Dzeko'dan alkış alan hareket! Derbi sonrası... 00:11
Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! 00:11
Daha Eski
F.Bahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı F.Bahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı 00:11
F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! 00:11
G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor 00:11
Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. 00:11
Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... 00:11
Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız 00:11