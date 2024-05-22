DİĞER
Potekiz'de Ronaldo 6. şampiyonasında
EURO 2024'te Milli Takımımız'ın rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo aday kadroya çağrıldı. Böylece Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. B.Münih'ten Raphael Guerreiro kadroda kendisine yer bulamadı. Portekiz, EURO 2024'te Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.