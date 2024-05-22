Hedef şampiyonluk

Sürat Kargo ile A Milli Futbol Takımı arasında 2 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Riva'daki törene; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, TFF Başkan Vekili Lakın Kalkavan ve Milli Takım Teknik Direktörü Montella katıldı. Törende konuşan Büyükekşi, "Sürat Kargo'nun özellikle UEFA'da yükselişe geçen Milli Takım'a sponsor olması son derece değerli ve anlamlı. EURO 2024'e tüm Avrupa'dan vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterecek. Sanki ev sahibi gibi Almanya'da maçlarımıza çıkacağız çünkü 4 milyon Türk yaşıyor" dedi.

EURO 2024'TE BAŞARILI OLACAĞIZ

Montella göreve geldikten sonra FIFA ve UEFA'da yükselişe geçtiklerini vurgulayan Büyükekşi, "Milli Takımı'mız inşallah Avrupa Şampiyonası'nda da yükselişine devam edecek, buna inancımız tam. A Milli Takımdan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz, teknik direktörümüz Montella ve teknik ekibimizle birlikte mili oyuncularımızı yakından takip ediyorlar, onların gelişimlerini yakından izliyorlar. 2032'de hedefimiz Avrupa şampiyonu olabilmek. Onun için de geleceğin en genç ve değerli milli takımlarından birisinin temellerini hep birlikte atıyoruz" diye umut dağıttı.