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Toni Kroos'tan sürpriz karar
Real Madrid'de Alman futbolcu Toni Kroos, EURO 2024 ardından 34 yaşında futbolu bırakacak. Tecrübeli orta saha için Real Madrid Başkanı Perez ise "Kroos, Real Madrid tarihinin en büyük futbolcularından biri ve bu kulüp her zaman onun evi oldu ve olacak" dedi. Futbola B.Münih'te başlayan ve 1,5 sezon da B.Leverkusen'de oynayan Kroos, son 10 yıldır R.Madrid formasını giyiyordu.
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