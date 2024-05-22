Alkın Kalkavan: Sponsorlarımız iş ve çözüm ortağımız. Başkanımız sayın Mehmet Büyükekşi liderliğinde UEFA ve FIFA'da yükselişe geçen Türk futboluna sponsorlarımızın ilgisi de arttı. Bu sayede Türk futbolunun yayın gelirlerini artırdığımız gibi sponsorluk gelirini de artırdık.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN 'GÜCÜNDE SÜRAT VAR'

Cem Oğuz: "A Milli Takımımız son derece zorlu, çetin bir yoldan geçerek üst üste 3. defa, toplamda 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda gitmeye hak kazandı. Böyle söylemesi, okuması çok kolay ama yaşaması hakikaten çok zor bir durum. Başarının en önemli noktalarından birisi sürat. Milli takımımızın 'Gücünde Sürat var' diyoruz. Gücüne sürat katmak istiyoruz. Biz futbolu gerçekten çok seviyoruz."