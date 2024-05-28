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Al Hilal'de Jorge Jesus'un sözleşmesi uzatıldı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 00:05
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Al Hilal'de Jorge Jesus'un sözleşmesi uzatıldı

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al Hilal takımı, Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sözleşme yeniledi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam ilk sezonunda lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupa'yı kazandı. 69 yaşındaki teknik adam, sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle de dünya rekoru kırdı.

Jesus yönetimindeki Al Hilal, 34 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik alarak 96 puanla namağlup şampiyon oldu. Mavi-beyazlı kulüp, sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli teknik adamla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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