İtalya'dan Hakan MVP

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi. Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile bu yıl lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun en iyi orta saha oyuncusu seçildiği kaydedildi. Inter formasıyla Serie A şampiyonluğunda önemli rol oynayan Çalhanoğlu, bu sezon boyunca gösterdiği etkileyici performansla rakiplerinden sıyrıldı. 31 lig maçında 13 gol ve 3 asist üreten 30 yaşındaki maestro, oyunu kurma ve sonlandırma becerisiyle dikkatleri üzerine çekti.

TFF TEBRİK ETTİ

Hakan Çalhanoğlu'nun başarısı sadece gol ve asistlerle sınırlı değildi. Orta sahadaki hakimiyeti, pas isabet oranı ve mücadeleci tavrıyla da oyunu domine etti. Takım arkadaşlarına yarattığı gol pozisyonları ve oyunu okuma yeteneği de övgüye değerdi. Milli yıldızımızın bu ödülü alması, futbolseverler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sosyal medyada Çalhanoğlu'nu tebrik eden ve başarısını alkışlayan mesajlar paylaşıldı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu da sosyal medya hesabından, milli futbolcu Çalhanoğlu'nu tebrik etti.