Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

2008'de çok özel ve cesaretli bir takım vardı ama bu takımın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Beklentiyi yükseltip baskı altına almak istemiyorum.

Ama çok heyecanlıyım. Muhteşem bir liderimiz var, Hakan Çalhanoğlu. Artık bir efsaneye dönüştü. Hocamız çok iyi, muhteşem yeteneklerimiz var, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi… İrfan, Kerem, Barış gibi olgun oyuncularımız var. Bence çok iyi bir karışım olacak. Televizyon karşısında çok heyecanlanacağız diye düşünüyorum.