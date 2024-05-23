Haberler Futbol Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyledi. İşte Arda Turan'ın sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 11:43
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Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

Hürriyet'e konuşan Arda Turan, milli takım ve genç oyunculardan EURO 2024'te büyük beklenti içinde olduğunu dile getirdi.

Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

"UMUDUMUZ YARI FİNAL"

"Umudumuz o yönde ama kolay olmadığı kesin, yarı final oynamak. Ama Euro 2016'da da iyi iş yapmıştık. Eğer İrlandalı İtalyaya kafayı atmasaydı çok daha farklı bir yere gidebilirdi o takım.

Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

2008'de çok özel ve cesaretli bir takım vardı ama bu takımın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Beklentiyi yükseltip baskı altına almak istemiyorum.

Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

Ama çok heyecanlıyım. Muhteşem bir liderimiz var, Hakan Çalhanoğlu. Artık bir efsaneye dönüştü. Hocamız çok iyi, muhteşem yeteneklerimiz var, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi… İrfan, Kerem, Barış gibi olgun oyuncularımız var. Bence çok iyi bir karışım olacak. Televizyon karşısında çok heyecanlanacağız diye düşünüyorum.

Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

HOLLYWOOD FİLMİ GİBİ"

Arda Güler'in performansı hakkında konuşan Arda Turan, "Muhteşem bir oyuncuya dönüşüyor hepimizin gözü önünde.

Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."

Bize de Hollywood filmi gibi muhteşem bir hikaye izlettiriyor. Mutluyuz Arda'yı böyle izlemekten. Aynı şekilde Kenan da öyle. Bu oyunculara sahipken kıymetini bilmek keyfini çıkartmak lazım." ifadelerini kullandı.

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