Arda Turan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Hollywood filmi gibi..."
Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyledi. İşte Arda Turan'ın sözleri...
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2008'de çok özel ve cesaretli bir takım vardı ama bu takımın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Beklentiyi yükseltip baskı altına almak istemiyorum.
Ama çok heyecanlıyım. Muhteşem bir liderimiz var, Hakan Çalhanoğlu. Artık bir efsaneye dönüştü. Hocamız çok iyi, muhteşem yeteneklerimiz var, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi… İrfan, Kerem, Barış gibi olgun oyuncularımız var. Bence çok iyi bir karışım olacak. Televizyon karşısında çok heyecanlanacağız diye düşünüyorum.
HOLLYWOOD FİLMİ GİBİ"
Arda Güler'in performansı hakkında konuşan Arda Turan, "Muhteşem bir oyuncuya dönüşüyor hepimizin gözü önünde.
Bize de Hollywood filmi gibi muhteşem bir hikaye izlettiriyor. Mutluyuz Arda'yı böyle izlemekten. Aynı şekilde Kenan da öyle. Bu oyunculara sahipken kıymetini bilmek keyfini çıkartmak lazım." ifadelerini kullandı.
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