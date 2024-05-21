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Al-Ittihad'da Karim Benzema dönemi sona eriyor

Son dakika spor haberleri... Sezon başında astronomik bir maaş bedeliyle Real Madrid'den ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'e imza atan Karim Benzema'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 12:34 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 12:38
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Al-Ittihad'da Karim Benzema dönemi sona eriyor

Real Madrid'den ayrılmasının ardından yıllık 200 milyon euro maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'e 3 yıllık imza atan Karim Benzema'nın Arabistan macerası bitiyor.

Relevo'de yer alan habere göre; Fransız yıldız Karim Benzema, sezon sonunda Suudi takımdan ayrılmak istiyor.

Haberde, Benzema'nın sezon başından bu yana mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği belirtildi.

TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

Deneyimli golcünün yeni sezonda kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al Ittihad ile 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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