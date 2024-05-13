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Juventus'ta Kenan Yıldız omuzundan sakatlandı

Son dakika spor haberleri... Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Kenan, Yıldız omuzundan bir sakatlık yaşadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 17:08
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Juventus'ta Kenan Yıldız omuzundan sakatlandı

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Kenan Yıldız şoku yaşanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, genç futbolcu omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Pazartesi günü yapılan antrenmanda yer almadı.

Juventus, kupa finalinde 15 Mayıs Çarşamba günü Atalanta ile karşılaşacak. Kenan Yıldız'ın bu karşılaşmada forma giymesinin riskli olduğu ve durumunun 14 Mayıs Salı günü yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Kenan Yıldız, bu sezon İtalyan ekibinde 29 maçta süre bulurken, 3 gol atıp ve 1 de asist yaptı.

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