TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 23 Nisan mesajları

TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. İşte o paylaşımlar...

TFF

Bugün, geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın günü! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

Bugün, geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın günü! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! #23Nisan 🇹🇷 pic.twitter.com/Qi4Ur7hS1N — TFF (@TFF_Org) April 23, 2024

BEŞİKTAŞ

Küçük hanımlar, küçük beyler; Memleketi aydınlığa boğacak olan sizsiniz, sizden çok şeyler bekliyoruz... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

FENERBAHÇE

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

GALATASARAY

TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Gelecek nesillerin yaşama ulusal egemenliğin güvencesinde eğitimle, sporla, sanatla ve çağdaş beşeri değerlerle hazırlanmasını destekliyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu, Türkiye Cumhuriyeti ebedi olsun.

🇹🇷 TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı #23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı'nı kutluyoruz. Gelecek nesillerin yaşama ulusal egemenliğin güvencesinde eğitimle, sporla, sanatla ve çağdaş beşeri değerlerle… pic.twitter.com/l4tPc2Ey4h — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2024

TRABZONSPOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun