BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Nisan Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
22 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Sivasspor - Fenerbahçe
20:00 Ümraniyespor - Kocaelispor
22:00 Sevilla - Mallorca
19:30 Roma - Bologna
21:45 Milan - Inter
21:45 Milan - Inter
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