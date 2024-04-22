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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 22 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 08:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Nisan Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Sivasspor - Fenerbahçe

20:00 Ümraniyespor - Kocaelispor

22:00 Sevilla - Mallorca

19:30 Roma - Bologna

21:45 Milan - Inter

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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