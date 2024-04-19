Şampiyonlar Ligi'nde dev kapışma

Dünya futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı. Önceki gün oynanan maçlarda Atletico Madrid'i kupanın dışına iten Dortmund ile Barcelona'yı geçen PSG, yarı finale yükselen ilk iki takım olmuştu. Şampiyonlar Ligi diğer çeyrek final rövanş maçlarında, Manchester City'ye penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid ile Arsenal'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, yarı finale yükseldi.

PENALTILARA GİTTİ

Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı. Real Madrid, 12'de Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip, 76'da Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi. Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

NEUER REKOR KIRDI

Önceki gecenin diğer maçında Alman temsilcisi Bayern Münih, 2-2 biten ilk maçın rövanşında İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 63'te Joshua Kimmich ile öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen Bayern Münih, tur bileti alan taraf oldu. Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, 58 Şampiyonlar Ligi maçında gol yemeyerek bu alanda rekor kırdı. Bu sonuçların ardından Real Madrid ile Bayern Münih, yarı finalde eşleşti.

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında konuk olduğu Barcelona'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek, yarı finale adını yazdırdı. Mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, turnuvada toplamda 48 gole ulaştı. Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde Ukraynalı eski futbolcu Andriy Shevchenko ve İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le gol sayılarını da eşitledi.

ADINI ZİRVEYE YAZDIRDI

25 yaşındaki futbolcu, önceki akşam bulduğu gollerle bu sezon Devler Ligi'nde gol sayısını 8'e yükselterek, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Mbappe, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 10 müsabakanın tamamına 11'de başlarken, hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Fransız yıldızı, 7 kez gol sevinci yaşayan İngiliz forvet Harry Kane takip ederken, 6'şar golü bulunan Griezmann ve Haaland da listenin devamında yer aldı