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Can Uzun oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı!

Son dakika spor haberleri: Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun, takımının Paderborn ile oynadığı mücadelede oyundan aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 21:41
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Can Uzun oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı!

Bundesliga 2'nin 30. haftasında Nürnberg ile Paderborn karşı karşıya geldi. Paderborn, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Nürnberg forması giyen ve maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Can Uzun, mücadele 1-0 Paderborn üstünlüğüyle devam ederken, 55. dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Kaçan penaltıdan 6 dakika sonra konuk takım, 61. dakikada bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Sebastian Andersson'a bırakan genç futbolcu, yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.

İşte o anlar:

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