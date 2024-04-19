Can Uzun oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı!

Bundesliga 2'nin 30. haftasında Nürnberg ile Paderborn karşı karşıya geldi. Paderborn, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Nürnberg forması giyen ve maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Can Uzun, mücadele 1-0 Paderborn üstünlüğüyle devam ederken, 55. dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Kaçan penaltıdan 6 dakika sonra konuk takım, 61. dakikada bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Sebastian Andersson'a bırakan genç futbolcu, yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlar:
Can Uzun, Paderborn karşısında oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.pic.twitter.com/wpUOABW3pg— Fotomaç (@fotomac) April 19, 2024