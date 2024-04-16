Al Nassr - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Nassr - Al Fayha ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Fayha maçı 19 Nisan Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL NASSR - AL FAYHA MAÇI CANLI İZLE