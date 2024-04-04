BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
4 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:30 Samsunspor - Pendikspor (beIN Sports 2) 20:30 Başakşehir FK - Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:30 Samsunspor - Pendikspor (beIN Sports 2)
20:30 Başakşehir FK - Beşiktaş (beIN Sports 1)
1. Lig
20:30 Erzurumspor FK - Giresunspor (TRT Spor)
20:30 Erzurumspor FK - Giresunspor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
21:30 Liverpool - Sheffield United Chelsea - Manchester United
21:30 Liverpool - Sheffield United
Chelsea - Manchester United
İspanya - LaLiga
21:00 Granada - Valencia
21:00 Granada - Valencia
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