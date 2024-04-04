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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '4 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 09:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

20:30 Samsunspor - Pendikspor (beIN Sports 2)

20:30 Başakşehir FK - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

20:30 Erzurumspor FK - Giresunspor (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

21:30 Liverpool - Sheffield United

Chelsea - Manchester United

İspanya - LaLiga

21:00 Granada - Valencia

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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