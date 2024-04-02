BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye - Süper Lig 17:00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1) 20:30 Galatasaray - Hatayspor (beIN Sports 1) 20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (beIN Sports 2) 20:30 Gaziantep FK - Alanyaspor (beIN Sports MAX 1)

Türkiye - TFF 1. Lig 14:00 Keçiörengücü - Çorum FK (beIN Sports 1) 14:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor) 17:00 Boluspor - Gençlerbirliği (TRT Spor) 20:30 Manisa FK - Bodrum FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig 21:30 Nottingham Forest - Fulham 21:30 Newcastle United - Everton 21:45 Bournemouth - Crystal Palace 21:45 Burnley - Wolverhampton 22:15 West Ham United - Tottenham

Suudi Arabistan - Pro Lig 22:00 Abha - Al Nassr 22:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud 22:00 Al Tai - Al Taawon 22:00 Al Fayha - Al Wahda

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