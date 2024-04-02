BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
2 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye - Süper Lig
17:00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1) 20:30 Galatasaray - Hatayspor (beIN Sports 1) 20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (beIN Sports 2) 20:30 Gaziantep FK - Alanyaspor (beIN Sports MAX 1)
17:00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
20:30 Galatasaray - Hatayspor (beIN Sports 1)
20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (beIN Sports 2)
20:30 Gaziantep FK - Alanyaspor (beIN Sports MAX 1)
Türkiye - TFF 1. Lig
14:00 Keçiörengücü - Çorum FK (beIN Sports 1) 14:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor) 17:00 Boluspor - Gençlerbirliği (TRT Spor) 20:30 Manisa FK - Bodrum FK (TRT Spor)
14:00 Keçiörengücü - Çorum FK (beIN Sports 1)
14:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)
17:00 Boluspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)
20:30 Manisa FK - Bodrum FK (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
21:30 Nottingham Forest - Fulham 21:30 Newcastle United - Everton 21:45 Bournemouth - Crystal Palace 21:45 Burnley - Wolverhampton 22:15 West Ham United - Tottenham
21:30 Nottingham Forest - Fulham
21:30 Newcastle United - Everton
21:45 Bournemouth - Crystal Palace
21:45 Burnley - Wolverhampton
22:15 West Ham United - Tottenham
Suudi Arabistan - Pro Lig
22:00 Abha - Al Nassr 22:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud 22:00 Al Tai - Al Taawon 22:00 Al Fayha - Al Wahda
22:00 Abha - Al Nassr
22:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud
22:00 Al Tai - Al Taawon
22:00 Al Fayha - Al Wahda
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