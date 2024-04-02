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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '2 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 09:40
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye - Süper Lig

17:00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

20:30 Galatasaray - Hatayspor (beIN Sports 1)

20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (beIN Sports 2)

20:30 Gaziantep FK - Alanyaspor (beIN Sports MAX 1)

Türkiye - TFF 1. Lig

14:00 Keçiörengücü - Çorum FK (beIN Sports 1)

14:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

17:00 Boluspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)

20:30 Manisa FK - Bodrum FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

21:30 Nottingham Forest - Fulham

21:30 Newcastle United - Everton

21:45 Bournemouth - Crystal Palace

21:45 Burnley - Wolverhampton

22:15 West Ham United - Tottenham

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Abha - Al Nassr

22:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud

22:00 Al Tai - Al Taawon

22:00 Al Fayha - Al Wahda

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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