Al Hilal - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Hilal - Al Akhdoud ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HİLAL - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Akhdoud maçı 2 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Exxen ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.