BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

İspanya - LaLiga 22:00 Villarreal - Atletico Madrid (S Sport Plus)

İtalya - Serie A 13:30 Bologna - Salernitana (S Sport Plus) 16:00 Cagliari - Hellas Verona (S Sport Plus) 16:00 Sassuolo - Udinese (S Sport Plus) 19:00 Lecce - Roma (S Sport Plus) 21:45 Inter - Empoli (S Sport Plus)

Suudi Arabistan - Pro Lig 22:00 Al Raed - Al Khaleej 22:00 Al Hazm - Damac FC

22:00 Al Ahli Jeddah - Al Ittihad-Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...