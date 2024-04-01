BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
İspanya - LaLiga
22:00 Villarreal - Atletico Madrid (S Sport Plus)
22:00 Villarreal - Atletico Madrid (S Sport Plus)
İtalya - Serie A
13:30 Bologna - Salernitana (S Sport Plus) 16:00 Cagliari - Hellas Verona (S Sport Plus) 16:00 Sassuolo - Udinese (S Sport Plus) 19:00 Lecce - Roma (S Sport Plus) 21:45 Inter - Empoli (S Sport Plus)
13:30 Bologna - Salernitana (S Sport Plus)
16:00 Cagliari - Hellas Verona (S Sport Plus)
16:00 Sassuolo - Udinese (S Sport Plus)
19:00 Lecce - Roma (S Sport Plus)
21:45 Inter - Empoli (S Sport Plus)
Suudi Arabistan - Pro Lig
22:00 Al Raed - Al Khaleej 22:00 Al Hazm - Damac FC
22:00 Al Raed - Al Khaleej
22:00 Al Hazm - Damac FC
22:00 Al Ahli Jeddah - Al Ittihad-Jeddah
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