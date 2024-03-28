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Al İttihad - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. hafta maçında Al İttihad ile Al Feiha karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al İttihad - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 12:40
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Al İttihad - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al İttihad - Al Feiha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al İttihad ile Al Feiha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al İttihad - Al Feiha ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL FEIHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al İttihad - Al Feiha maçı 29 Mart Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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