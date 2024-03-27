TFF, kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının görüntüsünü izinsiz yayınlamanın hukuken suç olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Federasyon, internet sayfasından toplantının tam halini paylaştı. 1 Mart Cuma tarihli toplantıda söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şunları söyledi.

ADALETLİ MAÇ YÖNETİN

Son 11 haftaya girdik. Önümüzdeki 11 hafta son derece kritik. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçı, arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuşmayı yapma zarureti hissettim. Bundan sonraki dönemde mutlaka ve mutlaka kendimizi öyle bir çizgiye oturtmamız lazım ki yapmamız gereken şey gerek futbolcuları, teknik direktörleri, gerekse başkanları ve yöneticilerini rahatsız etmesin. Adil olun. Adaletli maç yönetin. Ona, buna göre, herhangi birine göre davranış olmasın.

MUHATABINIZ BİZİZ, KULÜPLER DEĞİL

Yapmamız gereken şu; biz bir şey yapıyorsak herhangi bir kulübe göre değil, kim şampiyon olursa olsun, kim küme düşerse düşsün bizi enterese etmiyor. Bizim görevimiz ne? Maçlarımızın son derece adaletli bir şekilde yönetilmesi, adaletten şaşmamamız. Bunu hayata geçirirsek bize kimse bir şey diyemez.

PROBLEM TARAFTAR&SOSYAL MEDYA

En büyük problem taraftar ve sosyal medya. Lütfen, taraftardan ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Bunlar çünkü tamamen işi artık bir algı politikası yapmaya çevirdiler. Algıyla baskıyla sizi rahatsız ediyorlar. Size kendinizi olumsuz hissettiriyorlar. Cesur olun. Düdüğünüzü çalarken vicdanınıza sorun. Şu yönetici, bu başkan, taraftar ne der hiç önemli değil. Önemli olan bizim ne dediğimiz. Herkes buna göre hareket ederse sıkıntı olmaz. Denilsin ki işte böyle hakem istiyoruz. Bunu başarırsak ne mutlu bize.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI

Oosterwolde-Fall pozisyonu

PAWEL GİL: Hakem direkt serbest vuruş veriyor. En iyi açılardan bakıyoruz. Tüm kameralardan izleyelim. VAR kararı değiştirmedi. Sol ayağa yapılan temas ve sol ayak altına yapılan teması bu kameradan değerlendirildi. Bu açıdan baktığımızda ilk temasın ne zaman olduğu, ceza sahasının bir miktar içi, ilk temas yukarıdan çok net. Bu kadar net bir görüntüyle VAR hakeminin devreye girip hakemin serbest vuruşu penaltıya çevirmesini bekleriz. Tüm açılardan izleyip teması görmek çok önemli.

HUGH DALLAS: Bir defa verdiği karar son derece normal. Dışarıda vermesi çok normal. (Hakem) Cihan Aydın'dan ziyade (VAR) Erkan Engin'in doğru temas noktasını bulup doğru şekilde müdahale etmesini beklerdik.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

PAWEL GİL: Hakem devam kararı verdi. Ağır çekimde izliyoruz. İlk açıdan net değil. İkinci açıdan net bir kanıt yok. Üçüncü açıda da net bir kanıt yok.

HUGH DALLAS: Erkan, Pawel'e hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Hangi görüntüde net bir elle oynama var?

ERKAN ENGİN: Net elleme göremiyorum. Odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse, kale arkasından ve yakındaki görüntüden emin oldum. Topun kırılmasından ve hareketinden pozisyonun elle oynama düşündüm o an.

HUGH DALLAS: VAR odasında gördüğünle burada gördüğün farklı değil. Amaç objektiflik. Orada da burada da gördüğün aynı. O yüzden net olmalı. Erkan'ın 'Aa penaltı olabilir mi' diye endişe etmesini anlıyorum ama bu görüntüyle beraber topun elle oynama olduğuna dair bir kanıt yoksa hakemi de çağırmıyoruz. Çünkü elimizde bir kanıt yok. Sahada doğal olarak senin açın görmeye mümkün değildi. Monitöre gittiğinde hangi görüntünün elle oynama olduğuna kanaat getirdin Cihancım.

CİHAN AYDIN: Ekrana gittiğimde Erkan Ağabey bana temas anını gösterdi. 'Top ele temas ediyor' dedi. Bir açı daha verdi. Doğal olmayan konumda bir el açıklığı gösterdi. 'Direkt eline geliyor top' dedi. Öyle söyleyince penaltı kararı verdim. İlk temas noktasında durdurup gösterdi.

HUGH DALLAS: Pawel sence de VAR kendi görüşlerini fazlaca dile getirmiyor mu? VAR, sence de fazlaca yönlendirme yapmıyor mu?

PAWEL GİL: Temas noktasını göstermesi doğru. Teması net göremiyorsanız, sözlerinizle destekleyici tutum sergiliyorsanız hakemi bir şey inandırmaya giriyor. İletişim, bu görüntüler vasıtasıyla olmadı. İki hakemin o sırada kalp atım hızı çok yüksek, stres altında. Topun yön değiştirdiğine dair ifade kullanıyorsanız bu yön değiştirmeyi görüntüyle desteklemeniz, kanıtlamanız lazım. Hakemin, anlatılanı görüntülerle destekli kanıtlanamadığını gördüğünde kararda sorumluluğunun olduğunu bilmesi lazım."

PAWEL GİL: Görüntülerden sonra insanlara penaltının niye verildiğine dair şüpheler ortadan kalkmadı. Şüphe oluştu. Elde net bir kanıt yok.

HUGH DALLAS: Dakika 90+1. Maç 1-1. Aslında doğru değil. 4-1 olsa bir şey diyeceğim, yanlış ama maç 1-1, oyunu değiştiren bir karar. Elde bir kanıt yok. Böyle olmamalı.

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI

Galatasaray'ın kazandığı penaltı

PAWEL GİL: Hakemin kararı devam. Elimizde 4 tane görüntü var, hiçbirisi faul yapıldığına dair net görüntü sunmuyor. VAR müdahale etti. Burada çağırıyor, VAR sadece teması gösteriyor. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor ve hakemi çağırıyor. Bu çok net olarak söylemiyorum, hakemin açık ve bariz bir hatası, VAR'ın müdahale etmesi gereken açık ve bariz bir hata değil.

HUGH DALLAS: Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonlarının yanlışından kaynaklanıyor. Abdülkadir, elit hakeme yakışır şekilde çok iyi noktadan görüyorsun. Bana sahada ne gördüğünü, VAR'da ne gördüğünü ve arada 'Vayy ben nasıl ben büyük bir hata yapmışım?' dediğini ve karar değiştirdiğini söyle?

ABDÜLKADİR BİTİGEN: Burada yerim çok iyiydi. Ben emin olabilmek için topa kimin dokunduğundan, yakın çekim istedim. Topla hücum oyuncusu oynuyordu, akabinde diğer ayağını sallayan oyuncunun temasını gösterdi. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim.

HUGH DALLAS: Abdülkadir, 1 hafta sonra hala faul diyor musun? Penaltı olduğunu düşünüyor musun?

ABDÜLKADİR BİTİGEN: Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum.

HUGH DALLAS: Özgür harika bir sezon geçirdin, müdahalelerin oldukça azdı, 3 civarındaydı. Niye bu kadar basit bir temastan, çağırdın ve hakemi inanılmaz büyük baskı altında kalmak durumunda bıraktın?

ÖZGÜR YANKAYA: Kısacası hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim, daha sonra beklentiye baktım, itiraz eden oyuncular vardı, teması gördüm. O anda odada bunun penaltı olduğunu düşündüm.

HUGH DALLAS: Oyuncuların temaslarına, hareketlerine bakınca onların işi abartmak ve penaltı kazanmak. Penaltı kazanmak için hafif teması çok daha büyük göstererek, abartarak bir beklenti oluşturuyor.

ABDÜLKADİR BİTİGEN: Özgür Ağabey'in çağırmasını anlıyorum. Teması göremediğimi söyledim. Ceza alanı içinde bir temas var. Sahada penaltı beklentisi var. Hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız, defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her defasında abartıyor. Onu biliyoruz. Asıl önemli olan ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu? Bunu sormak istiyorum."

HUGH DALLAS: Basit penaltı vermiyoruz. Ufak bir temas dahi olsa vermiyoruz.