TFF, kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının görüntüsünü izinsiz yayınlamanın hukuken suç olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Federasyon, internet sayfasından toplantının tam halini paylaştı. 1 Mart Cuma tarihli toplantıda söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şunları söyledi.

ADALETLİ MAÇ YÖNETİN

Son 11 haftaya girdik. Önümüzdeki 11 hafta son derece kritik. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçı, arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuşmayı yapma zarureti hissettim. Bundan sonraki dönemde mutlaka ve mutlaka kendimizi öyle bir çizgiye oturtmamız lazım ki yapmamız gereken şey gerek futbolcuları, teknik direktörleri, gerekse başkanları ve yöneticilerini rahatsız etmesin. Adil olun. Adaletli maç yönetin. Ona, buna göre, herhangi birine göre davranış olmasın.

MUHATABINIZ BİZİZ, KULÜPLER DEĞİL

Yapmamız gereken şu; biz bir şey yapıyorsak herhangi bir kulübe göre değil, kim şampiyon olursa olsun, kim küme düşerse düşsün bizi enterese etmiyor. Bizim görevimiz ne? Maçlarımızın son derece adaletli bir şekilde yönetilmesi, adaletten şaşmamamız. Bunu hayata geçirirsek bize kimse bir şey diyemez.

PROBLEM TARAFTAR&SOSYAL MEDYA

En büyük problem taraftar ve sosyal medya. Lütfen, taraftardan ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Bunlar çünkü tamamen işi artık bir algı politikası yapmaya çevirdiler. Algıyla baskıyla sizi rahatsız ediyorlar. Size kendinizi olumsuz hissettiriyorlar. Cesur olun. Düdüğünüzü çalarken vicdanınıza sorun. Şu yönetici, bu başkan, taraftar ne der hiç önemli değil. Önemli olan bizim ne dediğimiz. Herkes buna göre hareket ederse sıkıntı olmaz. Denilsin ki işte böyle hakem istiyoruz. Bunu başarırsak ne mutlu bize.