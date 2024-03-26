Haberler Futbol SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Bayern Münih Arda Güler'e kancayı taktı! İşte yapılan teklif

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Bayern Münih Arda Güler'e kancayı taktı! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberi: La Liga temsilcisi Real Madrid'de forma giyen Milli oyuncumuz Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncu için Bayer Münih'ten dev teklif geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 11:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Bayern Münih Arda Güler'e kancayı taktı! İşte yapılan teklif

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro+10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Bayern Münih Arda Güler'e kancayı taktı! İşte yapılan teklif

Milli futbolcu eflatun-beyazlı ekibin kadrosuna dahil olduğu günden beri istediği forma süresini bulmakta zorlanıyor. Toplamda 7 maçta 98 dakikada süre alan genç yıldız, bu müsabakalarda 1 gol attı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Bayern Münih Arda Güler'e kancayı taktı! İşte yapılan teklif

Ayrıca Arda Güler, İspanya devine transfer olduğundan beri sakatlıklar nedeniyle 25 maç kaçırdı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Bayern Münih Arda Güler'e kancayı taktı! İşte yapılan teklif

Bu gelişmelerin ardından flaş bir haber geldi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Bayern Münih Arda Güler'e kancayı taktı! İşte yapılan teklif

İspanya basınından gelen haberlere göre, Arda Güler için Bayern Münih'in devrede olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Bayern Münih Arda Güler'e kancayı taktı! İşte yapılan teklif

Defensa Central'ın ifadelerine göre; Alman devi, milli futbolcu için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

DİĞER
Paraya para demeyecekler! Ünlülerin servet değerindeki bayram tarifeleri belli oldu!
CHP'deki şaibeli para görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var! Kasası, müdürü, ihalecisi...
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 10 isimle yollar ayrılıyor
Flaş Rafa Silva açıklaması! G.Saray ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
El Salvador - Honduras maçı ne zaman?
Nikaragua - Küba maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Mart rakamları
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MART 2024 | 🔄İşler tersine dönebilir! Farkına varın
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayer Münih'ten Arda Güler'e flaş teklif! Bayer Münih'ten Arda Güler'e flaş teklif! 11:19
G.Saray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor G.Saray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor 10:58
Flaş Rafa Silva açıklaması! G.Saray ve transfer... Flaş Rafa Silva açıklaması! G.Saray ve transfer... 10:55
Togo - Libya maçı ne zaman? Togo - Libya maçı ne zaman? 10:46
Houston Rockets durdurulamıyor! Houston Rockets durdurulamıyor! 10:39
Burkina Faso - Nijer maçı ne zaman? Burkina Faso - Nijer maçı ne zaman? 10:35
Daha Eski
Cezayir - Güney Afrika maçı ne zaman? Cezayir - Güney Afrika maçı ne zaman? 10:31
Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı... Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı... 10:03
Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim" Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim" 09:58
Bahçeşehir Koleji Varese deplasmanında! Bahçeşehir Koleji Varese deplasmanında! 09:52
Flaş transfer sözleri! G.Saray'a dönmek istemiyor Flaş transfer sözleri! G.Saray'a dönmek istemiyor 09:49
Cimbom'da Mertens farkı! Hagi'den sonra... Cimbom'da Mertens farkı! Hagi'den sonra... 09:15