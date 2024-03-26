SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Bayern Münih Arda Güler'e kancayı taktı! İşte yapılan teklif
Son dakika spor haberi: La Liga temsilcisi Real Madrid'de forma giyen Milli oyuncumuz Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncu için Bayer Münih'ten dev teklif geldi. İşte detaylar...
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Bu gelişmelerin ardından flaş bir haber geldi.
İspanya basınından gelen haberlere göre, Arda Güler için Bayern Münih'in devrede olduğu öğrenildi.
Defensa Central'ın ifadelerine göre; Alman devi, milli futbolcu için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
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