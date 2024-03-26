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Arjantin - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Arjantin ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 12:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 13:00
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Arjantin - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Arjantin - Kosta Rika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Arjantin ile Kosta Rika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Kosta Rika maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 05.50'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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