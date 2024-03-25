Haberler Futbol Avusturya'da Ralf Rangnick Türkiye sözleri! "Hedefimiz iyi bir sonuç almak"

Avusturya'da Ralf Rangnick Türkiye sözleri! "Hedefimiz iyi bir sonuç almak"

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye'nin Vincenzo Montella ile daha hücumcu bir oyun sergilediğini, yarınki maçta iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 17:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avusturya'da Ralf Rangnick Türkiye sözleri! "Hedefimiz iyi bir sonuç almak"

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Viyana'da özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick açıklamalarda bulundu. Yakaladıkları havayı devam ettirmek istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Farklı bir heyecan bizim için. Bunlar test maçları. Hazırlık maçı da olsa kurmuş olduğumuz sistemi çok iyi seviyede tutmamız gerekiyor. Çocuklar zaten bu işin üstesinden çok iyi geliyorlar. İhtiyacımız olan tek şey bu havayı devam ettirmek" diye konuştu.

"MONTELLA'NIN GELİŞİNİN ARDINDAN DAHA HÜCUMCU BİR TAKIMLAR"

A Milli Futbol Takımı'nın Vincenzo Montella ile daha kompakt ve hücumcu oynadığını dile getiren Rangnick, "Son maçlarda, Almanya maçına nazaran daha kompakt bir saha dizilişi gördük. EURO 2024 öncesinde son test maçları. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı oynayacağımız maç adım adım üstüne koyduğumuz sistem için önemli. Almanya kadar hırslı bir takım ile karşılaşacağız. Özellikle Montella'nın gelişinin ardından daha kompakt, daha hücumcu, oyuncuları daha bireysel olarak kullanan bir takımlar. Ama bizim yarınki hedefimiz iyi bir sonuç almak" şeklinde konuştu.

BAUMGARTNER: MORALİMİZ ÜST SEVİYEDE

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan takımın önemli isimlerinden Christoph Baumgartner ise "2024 için zorlu bir mücadele var. Milli maçların her zaman zorluk derecesi yüksek olmuştur. Takım olarak moralimiz üst seviyede. Saha içi organizasyonumuz da öyle. Hocamızın aşılamış olduğu futbol üzerine iyi bir hava yakalayarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Küs eltilerin savaşı bitti! Alişan’ın eşi Buse Varol'a Merve Tektaş'tan doğum günü sürprizi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Çorum mitinginde önemli açıklamalar
Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı!
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rakamlar dudak uçuklattı! İşte en fazla maaşı veren kulüpler
İspanya - Brezilya maçı ne zaman?
Az önce deprem mi oldu? 25 Mart AFAD, Kandilli son depremler listesi
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte dünyanın en ateşli taraftarları! Tek Türk takımı... İşte dünyanın en ateşli taraftarları! Tek Türk takımı... 16:44
Beşiktaş BOA yarı finale yükseldi! Beşiktaş BOA yarı finale yükseldi! 16:15
G.Saray'dan Ziyech kararı! Sözleşmesi... G.Saray'dan Ziyech kararı! Sözleşmesi... 16:14
İstikrar abidesi Mendy! İstikrar abidesi Mendy! 15:48
Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı! 15:27
ÇBK Mersin yarı finalde! ÇBK Mersin yarı finalde! 15:24
Daha Eski
Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi 15:14
Ümit Milli Takım İtalya maçına hazır! Ümit Milli Takım İtalya maçına hazır! 15:12
Rakamlar dudak uçuklattı! İşte en fazla maaşı veren kulüpler Rakamlar dudak uçuklattı! İşte en fazla maaşı veren kulüpler 14:57
Fenerbahçe milli arada hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe milli arada hazırlıklarını sürdürdü 14:55
İspanya - Brezilya maçı ne zaman? İspanya - Brezilya maçı ne zaman? 14:53
İşte Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı! İşte Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı! 14:38